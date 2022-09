ULTIM’ORA – Mertens avvistato a Napoli! Il possibile motivo del suo ritorno!

Dries Mertens è stato avvistato all’aeroporto di Napoli! Il belga aveva promesso ai suoi ex tifosi che sarebbe spesso tornato nella città di Partenope nonostante il suo trasferimento al Galatasaray, in Turchia. Trilly ha approfittato di un giorno di riposo per riabbracciare il popolo che l’ha voluto bene e continua a farlo.

Ora è da scoprire il motivo del suo ritorno. Una semplice gita fuoriporta o qualcosa in più? Intanto qualcuno già ipotizza ad una sua presenza in tribuna domani sera al Maradona in occasione di Napoli-Liverpool, prima giornata di Champions League.