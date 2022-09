Marino: “Milan e Napoli molto in forma. Dalle altre mi aspettavo altro…”

Il direttore tecnico dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha lasciato un’intervista ai microfoni di TMW. Queste le sue dichiarazioni: “Un inizio di campionato strano. Mi aspettavo un stacco impetuoso di alcune big, invece sono tutte lì e la classifica si stravolge ogni giornata. Il Milan e il Napoli sono le due squadre più in forma in questo momento. Mi hanno impressionato per la voglia e l’energia che ci mettono. I rossoneri hanno dimostrato la loro forza al derby. Tutti pensavano che fosse già terminato il loro ciclo, al contrario hanno messo in chiaro le cose. Anche la squadra di Spalletti ha sottolineato la loro presenza con la vittoria fondamentale a Roma. Ci sarà da seguire partita dopo partita l’evolversi del campionato”. L’ex DS partenopeo è convinto che la corsa al titolo sarà entusiasmante.