CdM – Osimhen in dubbio per il Liverpool! Simeone o Raspadori per sostituirlo

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla situazione legata a Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Spalletti valuta due alternative nel caso in cui non dovesse recuperare Osimhen per la sfida al Liverpool. Le alternative sono Raspadori e Simeone con l’ex Sassuolo che ha più minuti nelle gambe ed è avanti sotto il profilo della condizione fisica. Cambierebbe tutta l’impostazione dell’attacco, Raspadori sarebbe un centravanti di manovra, bisognerebbe puntare sulle combinazioni rapide. Pensieri e valutazioni che al momento in casa Napoli non si fanno perché c’è fiducia, i tempi sono stretti ma la sensazione è che possa smaltire l’affaticamento.