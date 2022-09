Napoli-Liverpool, domani la conferenza stampa di Spalletti. L’orario

Nella giornata di domani martedì 6 settembre, Luciano Spalletti presenterà in conferenza stampa la sfida di Champions League contro il Liverpool. Il tecnico avrà così modo di parlare della prima sfida degli azzurri in questa edizione della massima competizione europea per club, che si terrà il giorno mercoledì 7 settembre alle ore 21, e sarà l’occasione per rivedere una partita di Champions al Maradona. L’evento si terrà alle ore 13:30 dello stesso giorno, e vedrà la partecipazione del capitano di Giovanni Di Lorenzo.