L’intermediario di Kvaratskhelia: “In passato c’era la Juve, Napoli scelta migliore per lui”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss è intervenuto Gennaro Di Nardo, uno degli agenti che ha lavorato al passaggio del georgiano al Napoli.

A che punto è il suo processo di crescita?

“E’ un 2001, si sta ancora formando a livello fisico e in Italia può crescere tatticamente con Spalletti”.

Esisteva una trattativa con la Juventus prima del Napoli?

“Paratici l’aveva adocchiato, era in fase avanzata, ma è meglio per lui che sia venuto a Napoli”.

Come si è sviluppata la trattativa col Napoli?

“Zaccardo è stato il primo a conoscerlo, ci siamo incontrati con Giuntoli e Micheli, già ai tempi del Rubin si stava mettendo in mostra, piaceva a tanti club. Il Napoli è stato il più veloce a bloccarlo avendo già la qualificazione in Champions. Spalletti ha parlato con lui durante la trattativa”.