Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, oggi è intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss” e ha detto la sua sui portieri del Napoli.

In particolare, Iezzo ha detto la sua su Navas, obiettivo del Napoli, e ha fatto un confronto con l’attuale portiere titolare del club, Meret.

Queste le sue parole:

“Io ho sempre difeso Meret perché è uno dei più forti portieri che ci sono in Italia. Il Napoli ha fatto bene a tutelare il suo investimento e ora deve giocare e acquisire fiducia. Paragone con Navas? Il paragone non esiste, in quanto è chiaro che Navas dà esperienza e questo lo si nota guardando il suo palmares. Ma da un punto di vista tecnico, del puro modo di parlare, Meret è un portiere più tecnico e più pulito di Navas. Poi, Meret non è scarso con i piedi, ma gli manca solo il vissuto, per cui io ho fiducia da sempre in lui e ha tutte le caratteristiche per fare il titolare”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli.