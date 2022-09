Gazzetta – Retroscena Kim: ADL ha un piano per il futuro, le ultime

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, pare che il Napoli abbia in mente un piano per il futuro di Kim Min-Jae.

L’intenzione del club azzurro sarebbe quella di pagare la clausola rescissoria del sudcoreano, dopo aver incassato il sì del giocatore.

Il difensore centrale sta dimostrando di avere senso della posizione, fiuto del gol (2 reti in 5 partite) e spirito di adattamento, come se giocasse in maglia azzurra da tempo. Potrebbe rientrare (o forse lo è già) tra le arme vincenti di questa squadra.