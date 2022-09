Antonio Cassano, ex giocatore, ha commentato la vittoria del Napoli sulla Lazio e ha detto la sua opinione alla “Bobo Tv”.

L’ex fantasista ha fatto i complimenti al Napoli e a Spalletti, per aver battuto la Lazio e come già fatto in passato, ha esaltato l’operato del mister del Napoli.

Queste le sue parole:

“Il Napoli sabato ha fatto una partita meravigliosa, non è certo scontato andare a Roma e giocare a calcio contro Sarri. Spalletti è geniale, ha dato una rumba clamorosa alla Lazio. Sono andati via leader come Koulibaly, Mertens, Insigne, Fabian Ruiz… Ma la squadra azzurra resta buona e Spalletti fa rendere tutti al top, vecchi e nuovi. Di Lorenzo oggi è un punto di riferimento, Kim ha già fatto dimenticare Koulibaly, è migliorato anche Meret. Il Napoli, insieme all’Atalanta, è la squadra che mi piace di più. Mi fa godere”.

Fonte: Bobo Tv.