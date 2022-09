Bardelli, direttore TicketOne: “C’è ancora piccola disponibilità per Napoli-Liverpool”

Amedeo Bardelli, direttore responsabile di Ticketone, è intervenuto nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda su Radio Punto Nuovo, dove ha parlato della vendita dei biglietti di Napoli Liverpool e non solo.

“Biglietti? Il Maradona non è ancora sold out per Napoli-Liverpool. C’è ancora una piccolissima disponibilità anche nei vari settori, specie nelle curve inferiori. Contiamo di terminare tutto entro le prossime ore”.

“Champions? Grandissimo traguardo per il Napoli. Gli azzurri giocano come nessuno in Serie A e la gara è affascinante, non poteva mancare il supporto del pubblico. La partecipazione dei napoletani è già molto superiore rispetto all’anno scorso, a parità di capienza, sia chiaro. Napoli sta dando una risposta fortissima e si sta nuovamente avvicinando alla squadra, come registriamo anche su TicketOne. Un plauso va al lavoro della società, c’è da essere felici e contenti. Speriamo che questo trend continui, perché fa bene in primis alla città di Napoli: gli spalti pieni sono un altro spettacolo”.

“Mini abbonamenti? Non c’è stata una vera e propria corsa, ma la vendita procede spedita. Mi aspettavo qualcosa in più e ne sono rimasto sorpreso. La vendita libera, però, sta andando bene”.