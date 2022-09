Maurizio Pistocchi ha commentato, con un tweet, la prova del Napoli all’Olimpico contro la Lazio:

“Il Napoli vince in rimonta all’Olimpico e conferma la mia impressione: è da Scudetto. Spalletti crea più di tutti-12 gol, miglior attacco-e subisce poco. Il suo Napoli muove palla e giocatori per conservare il controllo del gioco, negli ultimi 20mt Kvaratskhelia non perdona“