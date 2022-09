Parolo a DAZN contro Sarri:”Lazio moscia”

Nel post-partita di DAZN l’ex giocatore della Lazio Marco Parolo ha commentato la sconfitta contro il Napoli: “Se fai il 32 per cento di possesso e non sfrutti Luis Alberto, allora è meglio Vecino dall’inizio e lo spagnolo a gara in corso che ti mette un po’ di qualità. Milinkovic? L’hanno pressato molto e ha fatto fatica a trovare la posizione. Ha provato a inventare qualcosa, ma niente. La Lazio oggi l’ho vista un po’ moscia, il Napoli più brillante nelle idee e nel gioco. Anche Immobile ha fatto fatica, è stato contenuto