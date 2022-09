La partita di mercoledì tra Napoli e Liverpool sarà visibile solo in esclusiva Amazon Prime Video. Una partita di Champions League del mercoledì, infatti, sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming per tutta la durata della competizione.

