Lazio-Napoli, ecco 5 cose che abbiamo capito dal match

Lazio-Napoli è stato un match importante ed per tutte e due le squadre in campo, ma ad avere la meglio è stata la squadra partenopea. Ecco le 5 cose che abbiamo imparato dal match di ieri sera:

ANGUISSA TOP – La prestazione di ieri è stata una delle migliori mai fatta dal centrocampista azzurro, tanta fisicità e corsa, passaggi sublimi e addirittura un assist per chiudere una partita mostruosa da parte di Franck.

KVARA TREQUARTISTA – Anche per l’attaccante Georgiano è stata una grande partita, condita da un grande gol. Si è potuta vedere però nei primi minuti di gioco una difficoltà di Kvara a saltare Lazzari, uno dei migliori dei suoi. Tutte le migliori azioni del 77 azzurro sono state per vie centrali, e visto anche un zielinski poco partecipe al gioco di Spalletti si potrebbe pensare di spostare il Georgiano in un ruolo più centrale.

POLITANO TITOLARE – Matteo Politano, subentrato al 45′ minuto dopo l’infortunio di Lozano, è stato infermabile. Tanta corsa e qualità, occasioni interessanti create e una punizione fondamentale presa al 94′, insomma una grande partita dell’esterno Italiano.

KIM THE MONSTER – Gol, Immobile annichilito e una prestazione superlativa, no non stiamo parlando di Koulibaly ma di Kim-Min-Jae. Il coreano ieri è stato il migliore in campo per distacco, solo complimenti per lui.

UN GRUPPO SOLIDO – La partita di ieri si può suddividere in due parti, i primi 20 minuti di solo Lazio e il resto della partita dominata del Napoli, un gruppo con carattere e sicuramente molto unito.