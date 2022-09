”Il Napoli ha preso in mano il centrocampo. Con la finta scusa dell’inferiorità fisica di Luis Alberto Maurizio Sarri ha dovuto arrendersi. Lobotka e Anguissa sono degli imperatori lì in mezzo. Completano il tutto Kvara irresistibile e Zielinski fra le linee come guastatore della Lazio”. Questo il commento del Corriere Dello Sport attraverso le proprie pagine sulla partita di ieri all’Olimpico.