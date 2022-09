Semplici: “Ottimi investimenti del Napoli ma questi giovani andranno aspettati”

Leonardo Semplici, ex allenatore della Spal in Serie A ed attuale tecnico del Cagliari in Serie B, è stato intervistato dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine del torneo di padel “VPE20”, rilasciando alcune dichiarazioni in chiave Napoli:

“Il Napoli, pur perdendo Insigne, Mertens e Koulibaly, ha investito su giovani bravi che andranno aspettati ma che hanno già fatto vedere il loro valore. La regina del mercato però è la Roma, ha preso giocatori molto validi, le più forti restano Inter e Juve”.