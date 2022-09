Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, sta preparando la partita di stasera con il Napoli; per lui non è e non sarà mai una gara come le altre, dati i suoi trascorsi in azzurro.

Sarri, però, in questi (pochi) giorni di preparazione alla partita, ha studiato le possibile scelte per battere il Napoli e dare alla sua squadra e al suo tifo la terza vittoria consecutiva casalinga.

Romagnoli e Felipe Anderson, usciti malconci dalla sfida con la Lazio, saranno regolarmente in campo, come gli altri titolarissimi: Sarri vuole confermare la formazione viste in queste prime tornate.

Forse, l’unico dubbio è a centrocampo, dove al momento Vecino sembra in vantaggio su Luis Alberto, l’uomo che ha cambiato Lazio-Inter con un goal da cineteca, destinato, però, alla panchina.

Fonte: Repubblica.