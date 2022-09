Moggi: “Il miglior acquisto di questa tornata l’ha fatto il Napoli”

L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi è intervenuto ad Adnkronos per parlare del mercato delle squadre di Serie A.

Ecco le parole di Moggi: “Il miglior acquisto di questa tornata di calciomercato? Sicuramente del Napoli con Kvaratskhelia, poi il Milan con De Ketelaere: e con il miglior giocatore del Belgio si capisce che i rossoneri pensano non solo al presente ma anche al futuro. Kvaratskhelia il colpo migliore prima di tutto perché è bravo, poi perché l’hanno pagato poco; e poi gli arbitri non lo ammoniscono perché il nome è troppo difficile…”.

“L’Inter ha fatto bene perché ha mantenuto una squadra forte, e secondo me saranno loro a vincere lo scudetto, già così come stanno: e bisogna vedere se nella tornata di gennaio del mercato non faranno anche qualche miglioramento. L’Atalanta tende a vendere e non a comprare, e si ritrova con merito prima in classifica. Secondo me la loro tattica è aspettare i miracoli di Gasperini, se se lo tengono stretto sono sicuro che faranno cose buone”.

Poi, su Dybala alla Roma: “L’argentino è di sicuro un campione, che ha reso poco a Torino ma sicuramente a Roma, che anche lei non occupa quel posto in classifica per caso, renderà molto. Mi è piaciuta la trappola che ha teso al Monza di Stroppa, gli ha fatto un giochetto che credo non abbiano capito. Ha fatto finta di partire basso con Cristante e Matic dietro, poi davanti ha messo come mezze punte Pellegrini e Dybala, e solo Abraham davanti. Stroppa c’è cascato e ha preso tre gol”.

“Anche così la Roma non ha la squadra adatta per vincere lo scudetto: per me in ordine sono Inter e Milan, e la Juventus è sempre lì ma deve ricostruirsi. Forse, se rientrano Chiesa e Pogba a gennaio, allo scudetto ci potrebbe anche pensare”