Eurorivali – Liverpool in campo nel derby con l’Everton

A poco più di tre giorni dall’esordio in Champions, con la partita inaugurale del girone che sarà proprio col Napoli di Spalletti, il Liverpool è impegnato nel derby con l’Everton, sueste le formazioni ufficiali per la gara valida valida per il sesto turno di Premier League.

Zero calcoli per Jurgen Klopp, che non rinuncia a schierare la sua top 11 per il match di campionato, visto che dopo 5 giornate si trova già ad inseguire sui rivali del City.

Everton 4-3-3: Pickford; Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Davies, Onana, Iwobi; Maupay, Gray, Gordon.

Liverpool 4-3-3: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Tsimikas; Elliot, Fabinho, Carvalho; Salah, Nunez, Diaz.