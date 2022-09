E’ KVARA-MANIA, il nuovo “KK” esalta i partenopei!

Finisce 1-2 per gli azzurri allo stadio Olimpico, così come lo scorso anno ma senza il cardiopalma del finale. Decisive le reti in rimonta da parte dei nuovi acquisti Kim e Kvaratskhelia!

Risposta importante del Napoli alle critiche dello scorso match, coincidendo grande consapevolezza con grande solidità difensiva. Oltre alla rete del coreano la coppia Kim-Rrhamani è stata letteralmente sontuosa. Capacità di attendere. Voglia di vincerla. Calma. Sono state queste le tre chiavi per vincere sulla Lazio e rispondere alla vittoria del Milan. Se le critiche potevano far male al giovane georgiano, al contrario è stato molto propositivo ed oltre al gol fantastico, ha anche colpito un clamoroso palo che gli ha negato un gol fantasmagorico. Da incorniciare anche la buona prestazione di Meret, autore di una grandissima parata su Felipe Anderson, che dopo il rigore parato può iniziare a togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Partita della maturità: prestazione molto positiva del Napoli che illumina, con questa partita, il percorso della sua stagione, sperando che quello con il Lecce sia stato solo un brutto incidente di percorso.