Arrivabene su Ronaldo: “Siamo dispiaciuti della situazione ma non è più un problema nostro…”

Maurizio Arrivabene, a.d. della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn pochi minuti prima del match con la Fiorentina, tornando sulla vicenda Cristiano Ronaldo, ripetutamente accostato al Napoli nel corso della sessione di calciomercato appena conclusa:

Il mercato di quest’anno ha avuto prezzi folli, sembra di comprare in una boutique. Ronaldo? Il nostro è stato un saluto rispettoso, tutto quello che è accaduto dopo non è più un problema della Juventus. Dispiace comunque vedere un giocatore del genere in questa situazione”.