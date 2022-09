Fabio Mandarini, giornalista de Il Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato della trattativa relativa a Ola Solbakken, esterno in forza al Bodo/Glimt. Secondo quanto riportato, il norvegese, che si svincolerà a gennaio, non è più nei piani della dirigenza azzurra. Le scelte fatte sul mercato hanno fatto cambiare idea al Napoli, non chiudendo in maniera definitiva l’operazione.