CdS, pagelle di calciomercato: “Straordinarie intuizioni, Napoli seconda solo alla Roma”

Il calciomercato si è chiuso, è il momento di tirare le somme. Il Corriere dello Sport ha analizzato il lavoro delle squadre di Serie A, assegnando al Napoli un voto pari a 7,5. Il club azzurro ha realizzato un buon mercato e secondo il quotidiano è seconda solo alla Roma.

“E’ mancato solo Navas a rendere perfetto il mercato del Napoli, il portiere che porta punti (chiedere ad Ancelotti nella prima Champions al Real) è rimasto sulle sue posizioni. Per il resto Kvaratskhelia è una straordinaria intuizione che in passato altri club di A a cui era stato proposto non hanno saputo cogliere. Ok Kim come post Koulibaly (meglio non perdere Kalidou, ma il mercato è mercato). Via Mertens entra Raspadori, via Fabian c’è Ndombele. Uno a uno su tutto (o quasi). Sullo sfondo CR7 che plana senza atterrare”. Si legge sul quotidiano.