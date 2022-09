CdS – Napoli, si riapre il dialogo con Meret: obiettivo il rinnovo

Il Corriere dello Sport dedica spazio al Napoli, analizzando il rapporto tra la società e Alex Meret. Giuntoli ha riaperto i colloqui con Federico Pastorello, agente del portiere azzurro, per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato dal quotidiano bisognerà lavorare per ricostruire un rapporto che in questa sessione di mercato si è raffreddato:

“Da oggi il Napoli si concentrerà innanzitutto sulla ricostruzione del rapporto con Meret, protagonista di un’estate complessa e tormentata. Il suo rinnovo fino al 2027 è pronto, ma non è stato mai firmato. Alex ha sempre chiesto garanzie tecniche, spiegando la sua voglia di continuità. Giuntoli e il suo manager Pastorello parleranno molto presto. Il numero 1 azzurro reduce da quattro partite da titolare e dal rigore parato a Colombo con il Lecce, è anche un uomo d’interesse Nazionale”. Si legge sul quotidiano.