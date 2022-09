CdS – Napoli, abbandonata la pista Solbakken: i dettagli

Il Napoli avrebbe deciso di non chiudere la trattativa per Ola Solbakken, attaccante del Bodo Glimt. A riportarlo è Il Corriere dello Sport, oggi in edicola. Il nome del calciatore era stato accostato agli azzurri questa estate e l’interesse del club azzurro era davvero forte. Su di lui anche la Roma, che a questa condizione sembra ormai la favorita.

“In ottica gennaio, il club ha deciso di non chiudere l’affare Solbakken a zero: l’esterno norvegese che il 31 dicembre si svincolerà dal Bodø era in pugno ed era anche stato sottoposto a una visita alla spalla sinistra (successivamente operato)”. Si legge sul quotidiano.