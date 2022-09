Come riportato da Gianluca Di Marzio il Liverpool, prossimo avversario del Napoli in Champions League è in procinto per chiudere l’acquisto di Arthur. Il centrocampista brasiliano ex Barcellona era fuori dai piani di Massimiliano Allegri e non trovava più spazio nel centrocampo bianconero. Il mediano si trasferirà in maglia Reds in prestito, e dovrebbe sostenere le visite mediche nelle prossime ore. Sarà sicuramente avversario del Napoli in Champions con i suoi nuovi compagni.