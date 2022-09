Pedullà – Il Lille pronto a chiudere per Ounas. I dettagli della trattativa

Adam Ounas è sempre più vicino a fare ritorno in Francia, dove il Lille lo sta cercando con insistenza. Per l’esterno algerino fino ad ora c’erano stati timidi approcci sia dalla Francia che dall’Italia. La Sampdoria continua ad avere un occhio sulla trattativa tra gli azzurri e il club francese, che al momento sembra però sempre più vicina alla chiusura. L’offerta per l’algerino del Napoli è di 3 milioni e 1 milioni di bonus, con anche una percentuale del 30% su una futura rivendita dell’ex Bordeaux. L’esterno pronto quindi a ritornare in Francia, dove ha già giocato 2 volta, con le maglie di Nizza e Bordeaux.