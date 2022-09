Pagelle – Esordio da dimenticare per Ndombele. Ecco i voti dei maggiori quotidiani sportivi

Tanguy Ndombele è arrivato a Napoli per riacquistare fiducia in sé stesso e per ritrovare anche la continuità che nel periodo in Inghilterra gli era mancata. Il centrocampista francese è apparso però fuori forma e con qualche chilo di troppo per uno come lui. L’ex Lione dovrà sicuramente ritrovare la forma al più presto, anche perché la partita del ‘Maradona’ con il Lecce ha fatto capire che le qualità ci sono, ma la forma fisica meno. Nei 45 minuti il mediano prova a sgasare un paio di volte e supera la metà campo, ma senza mai riuscire a creare gioco tra le due fasi. Tutti i maggiori giornali sportivi hanno bocciato la sua prestazione: Gazzetta dello Sport:5; CorrSport:4,5; Tuttosport:5; Il Mattino:4,5; CorSera:4,5; Repubblica:4,5