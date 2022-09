Moriero al CdS: “Lecce con gioco spavaldo al Maradona. Hanno giocato una grande partita”.

Francesco Moriero, ex di Lecce e Napoli, squadre affrontatesi ieri in campionato, ha parlato della partita del Maradona. L’attuale allenatore ha fatto i complimenti ad un altro ex azzurro, che oggi siede sulla panchina dei giallorossi, Marco Baroni. L’ex calciatore ha parlato dell’atteggiamento dei giovani avversari, che si sono presentati al ‘Maradona’ giocando un buon calcio e in modo spavaldo. Queste le sue parole: “I giallorossi hanno giocato una gran bella partita, e hanno messo in difficoltà una squadra forte come il Napoli. Già nelle partite scorse si era visto un buon Lecce, e i ragazzi hanno fatto una bella figura al Maradona”.