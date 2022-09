Marca – Per Cristiano Ronaldo non è finita. Ultima possibilità è prestito secco

Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United e l’Inghilterra, e vorrebbe farlo per un club che gioca la Champions League. Tra i club a cui è stato proposto l’asso portoghese c’è anche il Napoli, destinazione che il numero 7 sembra gradire. La trattativa dei giorni scorsi in un ipotetico scambio con Osimhen non potrà andare in porto, ma come riporta Marca c’è un’ultima possibilità di vederlo in maglia azzurra. Jorge Mendes, procuratore del fenomeno da Madeira vorrebbe proporlo in prestito secco agli azzurri, con buona parte dell’ingaggio pagata dagli inglesi. La trattativa è molto complessa e difficilmente andrà a buon fine, ma dalla Spagna sono sicuri che un ultimo tentativo le parti in causa lo faranno.