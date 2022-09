L’Equipe – Ecco l’offerta del Lille per Ounas. Percentuale rivendita molto alta

Adam Ounas è sempre più vicino a fare ritorno in Francia, con il Lille che tratta con gli azzurri per riportare l’esterno dove tanto bene aveva fatto col Bordeaux. L’ala algerina ha offerte anche dall’Italia ma nessuna squadra ha fatto un’offerta ufficiale come i francesi, anche se l’accordo non è ancora arrivato. L’offerta è di 2.5 milioni con una futura rivendita del calciatore del 50%, offerta che il Napoli sta valutando. L’esterno d’attacco è pronto ad abbassare il proprio stipendio pur di tornare in Francia.