Il Mattino – Meret vuole restare. Pronto il rinnovo per 5 anni

Alex Meret si è preso la porta azzurra, e dopo l’arrivo di Salvatore Sirigu come suo vice è pronto a dimostrare la sua bravura tra i pali. Nonostante le numerose voci riguardo un suo possibile addio, o riguardo i tanti nomi accostati ai pali azzurri, l’ex Udinese si è sempre fatto trovare pronto. Anche se il mercato continuava a non dargli tregua il friulano ha giocato le prime quattro partite di campionato molto bene, dimostrando ai supporters azzurri la sua enorme abilità nel difendere la porta. Il ragazzo dovrà sicuramente fare uno step mentale che possa fargli avere la sicurezza che negli ultimi anni è andato un po’ via. Come riportato da Il Mattino l’estremo difensore vuole restare in azzurro ed è pronto a firmare un rinnovo quinquennale per difendere la porta azzurra negli anni a venire.