Dalla Francia – Ounas, ancora non raggiunta l’intesa tra Napoli e Lille

Adam Ounas potrebbe essere ceduto dal Napoli. L’esterno algerino appare molto vicino al Lille, ma dalla Francia frenano questa possibilità. Infatti, secondo quanto riportato dalla testata La Voix du Nord, molto attendibile per quanto riguarda notizie del club francese, la trattativa non sarebbe realmente decollata. La voce racconta di come tra i due club non sia stato ancora raggiunto un accordo, poiché il club francese ritiene che 4 milioni sono troppi per il calciatore, e cercherà di abbassare in giornata.