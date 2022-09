CdS – Pronto il rinnovo di Meret. I dettagli dell’accordo

Alex Meret a meno di grosse sorprese dell’ultima ora sarà il portiere titolare degli azzurri per tutta la stagione. Il giovane ex Udinese e Spal in queste prime giornate ha fatto bene e nella partita con Lecce ha anche parato il rigore tirato da Colombo. Il presidente De Laurentiis vuole proteggere l’investimento fatto negli scorsi anni ed è pronto a far firmare ad Alex il rinnovo di contratto che legherà l’estremo difensore agli azzurri fino al 2027. Come riporta il Corriere dello Sport il Napoli non vuole avere un rosa un portiere scontento che tra 1 anno potrebbe andare via, proprio per questo si è pronti a far firmare il friulano il nuovo accordo.