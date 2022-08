Vives: “Per lo scudetto vedo avanti Roma e Napoli. Kvara grande colpo per gli azzurri”

L’ex calciatore Giuseppe Vives è intervenuto a 1 Football Club, sulle frequenze di 1 Station Radio, per parlare, tra le altre cose, anche del Napoli.

Di seguito le parole dell’ex granata: “Il mio giudizio su Kvaratskhelia? Il georgiano è un calciatore di qualità. È giovane e deve crescere partita per partita. Ha le qualità per dribblare, il Napoli e Cristiano Giuntoli hanno fatto un un grande colpo, ma bisogna essere prudenti. Deve riprendersi e crescere lentamente per essere giudicato”.

Poi, ha aggiunto: “Parere su Fiorentina-Napoli? Italiano ha ratto un’ottima mossa schierando Amrabat a centrocampista. Il marocchino infatti, ha bloccato Lobotka, fulcro del gioco del Napoli. Il Psg ha ufficializzato Fabian: cosa perde il Napoli? Un calciatore di qualità, ma è stata effettuata una buona campagna acquisti. Ndombele è un ottimo calciatore, potrà offrire un notevole apporto alla squadra”.

“Chi è la favorita per lo scudetto? La Roma potrebbe essere la favorita per lo scudetto per il tanto entusiasmo della piazza; alle spalle dei giallorossi vedo bene il Napoli. Ci sono anche Milan ed Inter, la Juve, invece, attualmente sta vivendo un momento difficile“.