Venerato spezza i sogni dei tifosi: “Navas? Brutte notizie”

Il giornalista RAI Ciro Venerato ha parlato della trattativa tra il Napoli e Keylor Navas durante il TG Sport di Rai 2.

Ecco l’aggiornamento del giornalista sulla questione portieri in casa Napoli: “Brutte notizie su Navas: i dirigenti del Napoli ritengono la trattativa ormai quasi sfumata, è praticamente appesa ad un filo. Visto che il mercato chiude domani alle 20, perché non crederci? Ma ad oggi le possibilità sono davvero minime“.

“Il giocatore inoltre è stato convocato, sarà regolarmente in panchina, ma il PSG non apre sulla buonuscita: Navas chiede 12 milioni di euro netti (24 lordi) per rescindere il contratto con i parigini. Ha già un accordo datato con il Napoli per un biennale da 3 milioni netti, sfruttando il decreto crescita. Ad oggi però pochissime possibilità. Si procede quasi certamente verso il rinnovo quinquennale di Meret“.