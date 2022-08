Sampdoria-Lazio – Sarri schiera i titolari nonostante l’impegno col Napoli tra 3 giorni

Maurizio Sarri non è mai stato un allenatore che ama fare turnover, cosa che già a Napoli era ben evidente. Infatti nell’impegno infrasettimanale della sua Lazio contro la Sampdoria di Giampaolo, altro ex Empoli ha deciso di schierare tutti gli effettivi, senza tenere conto dell’impegno di sabato sera dei biancocelesti contro la sua ex squadra, il Napoli. I Queste i calciatori scelti dal tecnico toscano:

433 – Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni