Repubblica – Trattativa Ronaldo: occasione sfumata, le ultime

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sull’ipotetica operazione Cristiano Ronaldo al Napoli.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che l’operazione sia, ormai, sfumata. Si parlava di un ingaggio quasi interamente pagato dal Manchester United e del trasferimento di Victor Osimhen a una cifra superiore ai 100mln di euro.

Invece, i Red Devils si sono indirizzati verso altri obiettivi, chiudendo l’affare Antony dall’Ajax, e non sembrano orientati verso altre trattative.

Dunque, nulla di fatto per l’arrivo in maglia azzurra dell’attaccante portoghese. Mancano 48 ore alla chiusura del mercato e di CR7 non si conosce ancora il futuro.