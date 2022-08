Pasculli su Simeone: “Curioso di vederlo all’opera al Maradona. Per un argentino è straordinario giocare lì”.

Pedro Pasculli, attaccante vincitore del Mondiale dell’86 con l’Argentina di Maradona, ha parlato della sfida di stasera tra Napoli e Lecce e della curiosità di vedere un argentino al Maradona. L’ex attaccante del Lecce infatti ha infatti parlato di Giovanni Simeone. Per tutti gli argentini quello di giocare nello stadio intitolato al Dios è un sogno, per questo ci si aspetta molto dal ‘Cholito’. Queste le parole dell’ex attaccante ai microfoni di Febbre a 90: “Sono curioso di vedere cosa farà Giovanni Simeone, per un argentino come lui è un grande orgoglio indossare la maglia azzurra nello stadio intitolato a Diego. Mi piace molto come attaccante, anche perché ha un carattere molto simile a papà Diego”.