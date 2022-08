Modugno: “Elmas? Il suo ruolo naturale è mezzala d’attacco”

Franceso Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte. “Il Napoli non deve ammazzare il campionato: è nel gruppo di chi se la gioca, ma non può andare a Firenze pensando di fare altri 9 gol, sennò parliamo di un altro sport. Elmas al posto di Khvicha Kvaratskhelia? Alto a sinistra può giocare, l’ha fatto anche in assenza di Insigne. Se viene schierato stasera, raggiunge la centesima gara in Serie A: solo Di Lorenzo ne ha fatte di più. Ci può stare una gestione delle forze, perché si giocherà ogni tre giorni e, con tutto il rispetto, contro il Lecce ti puoi permettere di rischiare qualcosina in più. Almeno sulla carta”.

Modugno ha poi aggiunto: “Elmas ha qualità, gamba e disponibilità al sacrificio, per questo viene adattato in varie posizioni. Se lo chiedi a lui, però, lo sa qual è il suo ruolo: è una mezzala d’attacco, una sottopunta“.

“Mercato del Napoli targato De Laurentiis, Giuntoli o Spalletti? Il presidente ci mette i soldi, mentre il tecnico deve saper valorizzare gli acquisti. Conoscendo le dinamiche interne, però, c’è molto la mano di Giuntoli, in questo mercato. Troppo spesso, in Italia, ci sono manager che vogliono fare tutto, presidenti che vogliono fare mercato. Per fortuna, abbiamo direttori come Giuntoli o Corvino, tra i migliori nel loro campo”.