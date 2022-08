La Lazio è attualmente in campo per il match infrasettimanale contro la Sampdoria. Nel corso del primo tempo i biancocelesti sono andati in vantaggio con Immobile al minuto 21′, ma al minuto 41′ è dovuto uscito per infortunio l’esterno brasiliano Felipe Anderson. Per il nazionale brasiliano si pensa ad un infortunio muscolare, e per questo la sfida con il Napoli di sabato sera all’Olimpico è a rischio. Al posto del giocatore della Seleçao è entrato l’ex Roma Pedro.