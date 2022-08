Cassano sicuro: “Darei Osimhen per 120mln, ma non prenderei Ronaldo”

Ospite fisso della Bobo TV, Antonio Cassano ha commentato senza peli sulla lingua quella che potrebbe essere l’operazione di mercato dell’estate: “Per 120 milioni darei Osimhen ma senza Cristiano Ronaldo. Ma non può andare allo Sporting, fare il Mondiale e poi smettere? A Napoli viene fuori il putiferio se vendono Osimhen. Ma poi Spalletti accetterebbe di mettersi un grandissimo problema nello spogliatoio? Ne dubito. Il problema è che Ronaldo non aiuta la squadra. Poi la Serie A è scarsissima ma dubito che in Italia faccia due reti a partita”.

“Da Spalletti posso aspettarmi che dica arrivederci e grazie se la società decidesse di fare questa operazione. Per lui sarebbe un grosso passo indietro. In Italia Ronaldo non lo ha preso in considerazione nessuno. Quindi penso che De Laurentiis possa fare un giochino del genere solo per avere i soldi in saccoccia. Sarebbe una grande delusione” ha aggiunto l’ex calciatore barese.

“A due giorni del mercato vendere Osimhen per soldi e poi mettere dentro una bomba ad orologeria non ha senso. Sapete cosa gli dirò a De Laurentiis? Pensi solo ai soldi e lascia stare il Napoli. Falli con i film i soldi. Non ti lamentare se poi i tifosi del Napoli ti rompono i co***ni, sei uno dei pochi sempre in attivo che può permettersi di dire no alle offerte e pensare ora voglio vincere” ha concluso Cassano.

Christian Vieri si è poi lasciato andare ad una battuta sul presidente del Napoli: “Ma quale film che non guarda più nessuno… Ormai De Laurentiis i soldi li fa solo con il Napoli”.