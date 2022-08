Bruscolotti: “Kim si è presentato alla grande. Sembra già un veterano di questa squadra”.

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano storico del Napoli e campione nel 1987 con Maradona, ha parlato a Radio Punto Nuovo del nuovo acquisto azzurro, Kim Min Jae. L’ex difensore ha parlato delle prime impressioni che lasciano le partite disputate dal coreano in maglia azzurra dall’ex Fenerbaçhe. Queste le parole sul neo acquisto azzurro: “Kim si è presentato alla grande, in campo ha dimostrato già il proprio valore. Per il modo di giocare mi sembra già un veterano della squadra. il ragazzo è preparato, e ha volontà di far bene a tutti i costi. Rispecchia tutte le attese che c’erano su di lui”.