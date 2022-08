Bargiggia: “Vi svelo il limite di Spalletti. Ecco perché non ha vinto a Firenze”

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto a 1 Station Radio, commentando la prestazione del Napoli nel match contro la Fiorentina.

Di seguito le sue parole: “Come giudico la prestazione della squadra partenopea contro la Fiorentina? Matteo Politano ha giocato una partitaccia, ma l’impatto di Giacomo Raspadori è stato fantastico. Bisogna sottolineare che il Napoli è una squadra che con la palla si allena con poca intensità”.

“Contro delle squadre come la Fiorentina, caratterizzate da un pressing alto, infatti – ha proseguito Bargiggia – il Napoli riscontra costantemente notevoli difficoltà. Luciano Spalletti, inoltre, ha un limite: lavora in modo poco intenso, è un peccato perché la qualità della rosa azzurra è altissima. Non si tratta di una scelta, ma di una modalità di lavoro del tecnico, una peculiarità del suo operato, anche per la sua indole riflessiva. Non capisco, poi, come Luciano abbia deciso di sostituire Osimhen; un calciatore come il nigeriano non si può togliere dal campo, anche per le proprie caratteristiche e il suo apporto alla squadra”.