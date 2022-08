Alvino: “A Firenze grande carattere degli azzurri, è un punto guadagnato”

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Ho visto molto bene Giacomo Raspadori alla sua prima ufficiale in campionato, contro la Fiorentina. E’ un punto che fa classifica e che serve al Napoli, quello ottenuto a Firenze. Adesso, però, si gira subito pagina e si pensa solo alla gara col Lecce, in attesa di notizie importanti sul mercato in queste ultime ore della campagna acquisti”, ha affermato lo speaker della radio ufficiale.

Alvino ha poi aggiunto: “E’ un punto guadagnato, lo ripeto, e non due persi. Lo dice la classifica: ora hai un punto in più, non due in meno. Non dimentichiamoci che di fronte c’era un avversario forte e ben allenato da mister Vincenzo Italiano. A volte, siamo troppo ‘napolicentrici’: dimentichiamo che dall’altra parte c’è una squadra che si oppone. Italiano è sempre bravo ad incartarti. Io ho visto un carattere di ferro, da parte del Napoli, a Firenze”.