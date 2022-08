SSC Napoli, il report dell’allenamento odierno

Come di consueto sul proprio sito ufficiale il Napoli ha diramato il report dell’allenamento odierno. Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Lecce in programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Maradona per la quarta giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente lavoro tecnico ed esercitazioni al tiro. Chiusura con lavoro tecnico tattico. Ancora terapie per Diego Demme