GdS – Identificati i due uomini coinvolti nella lite con Spalletti. Rischiano un maxi daspo

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione della lite di Spalletti e dei tifosi della Fiorentina. Secondo il quotidiano le immagini dell’accaduto sarebbero passate al vaglio della Procura che ha aperto un indagine. La Digos ha identificato i due tifosi e ora rischiano gravi ripercussioni. Si tratta di un 50 enne di Scandicci, che sarebbe un allenatore di calcio giovanile Il secondo uomo, invece, sarebbe un 70 enne residente nella provincia di Firenze. Quest’ultimo ha lanciato una bottiglietta d’acqua e sarebbe stato individuato in base ai video in cui si può notare come Spalletti lo abbia indicato più volte. I due uomini ora sono finiti nei guai. Entrambi, infatti, rischiano un maxi daspo di due anni.