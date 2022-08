Corbo: “Ndombele per potenza e cambio di passo, è un lusso in Italia”

Il Napoli nella giornata di domani tornerà in campo, gli azzurri sfideranno il Lecce. Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica analizza le recenti scelte di formazione di Luciano Spalletti. “I tre ultimi acquisti esaltano la piazza restituendo De Laurentiis al rispetto dei tifosi e del campionato, per qualità dei giocatori e favorevoli contratti. In contrasto stridente permane Spalletti. Mai un sogno dopo il mercato. Ritiene affidabili i giocatori spariti nella rivoluzione di luglio e bravi ma non ancora maturi quelli “presi per colmare le caselle vuote”. Immaturi, chi? Il nazionale Raspadori, Simeone dopo i 17 gol senza rigori, Ndombele, 25enne nazionale francese del Tottenham che lo pagò un anno fa 70 milioni? Ndombele per potenza, intuito, cambio di passo è un lusso per l’Italia. A Firenze ha giocato solo gli ultimi 18 minuti”.

Poi aggiunge: “De Laurentiis e Spalletti, urgente una verifica. Il Napoli va rivisto e montato di nuovo. L’allenatore, non importa se ha condiviso gli acquisti, deve creare la squadra migliore scoprendo le affinità tattiche. La rosa è di grande pregio con chi sopravvive alla rivoluzione, Kvaratskhelia e Olivera i primi arrivi, i tre del gran finale. Un allenatore non si misura dalle parole, ma dai fatti. Il Napoli saprà ricavare il meglio dalla fusione senza pregiudizi tra vecchi e nuovi in una identità tattica oggi ancora tutta da trovare?”.