Clamoroso fuori dallo stadio Franchi, gesti di antisportività assoluta!

Quello accaduto tra i tifosi prima del match tra Napoli e Fiorentina ha del clamoroso. tanti fischi e insulti alla tifoseria partenopea ma un gesto di vergogna assoluta per il gruppo viole nei confronti di un bambino. La questione riguarda Antonio, ragazzino di 9 anni arrivato allo stadio insieme al padre. Era giunto a Firenze con l’intento di divertirsi e incitare la propria squadra del cuore: il Napoli. Il suo obiettivo viene subito infranto dagli steward dello stadio. Il problema sottolineato dai responsabili della sicurezza del Franchi, è stato l’abbigliamento del piccolo. Il bambino indossava una tutina del Napoli. Colori che non hanno lasciato il via libero al padre e al figlio. Il papà, giustamente si è fatto sentire chiedendo spiegazioni a riguardo. Non c i sono state altre strade, Antonio ha dovuto indossare la maglia al contrario per camuffare i colori azzurri. Davvero sconvolgente un accadimento del genere nel 2022.