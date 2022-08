Bagni: “Non paragoniamo Cristiano Ronaldo a Maradona”

Il possibile (ma ormai difficile) passaggio di Cristiano Ronaldo al Napoli ha movimentato le ultime giornate di calciomercato estivo. L’edizione odierna di Repubblica ha chiesto un parere a Salvatore Bagni. “Evitiamo paragoni con Maradona. Diego venne nel pieno delle sue qualità, fece una scelta di cuore, Ronaldo ha 37 anni e cerca una squadra per giocare la Champions. Maradona era al Barcellona e volle Napoli per cuore e istinto. Diego ha dato il massimo al Napoli e all’Argentina”.

“Con tutto il rispetto per un professionista ai massimi livelli, CR7 ha già dato il massimo e adesso è alla ricerca di una ribalta internazionale. Diego non ne aveva bisogno. Non si possono fare paragoni e non esisterà mai più un giocatore come lui. Ripeto, se la scelta è tra CR7 ed Osimhen, il secondo può andare tranquillamente oltre i 24 gol. Preferisco lui”, ha riferito l’ex centrocampista del Napoli nella sua intervista rilasciata al quotidiano Repubblica.