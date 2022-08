The Indipendent – Ronaldo può essere slegato da Osimhen: il motivo

L’affare Ronaldo potrebbe andare in porto anche senza il coinvolgimento di Osimhen nella trattativa.

Ne ha parlato il quotidiano inglese The Indipendent, secondo cui le tempistiche per presentare un’offerta di circa 100 milioni al Napoli e strappare Osimhen ai partenopei sarebbero ridotte per provare a concludere il passaggio di Victor a Manchester: discorso diverso, invece, per Ronaldo in direzione Napoli. Per il prestito per il campione portoghese, quasi interamente o interamente pagato dal Manchester, ci sarebbero anche gli estremi e i tempi per chiudere l’affare alle condizioni dettate dal club di Aurelio De Laurentiis.